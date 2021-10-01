«Хотя оппозиция, конечно, не довольна тем, что ей не удалось оттянуть голоса у правящей партии. Дело в том, что, согласно межпартийному соглашению при посредничестве ЕС, правящая "Грузинская мечта" обещала провести внеочередные парламентские выборы на следующий год, если на выборах 2 октября наберет менее 43% голосов. Однако, судя по всему, за нее проголосовало не менее 48% электората, а значит, выборы в парламент, как и планировалось, пройдут только в 2024 году. Тем не менее в целом пока оппозиция не ставит под сомнение результаты прошедшего голосования. Обращения по поводу нарушений процедуры голосования имеются, но они не носят массового характера и не могут повлиять на легитимность выборов», - считает Сихарулидзе.

Тем не менее оппозиционные лидеры, по его мнению, итогами нынешних выборов должны быть вполне удовлетворены – во многих регионах они собрали довольно много голосов и в итоге имеют неплохой результат - 31%.

«Все - и власти, и оппозиция - остались при своем, - констатирует грузинский политолог. – Главная цель прибытия в страну накануне выборов Саакашвили состояла именно в том, чтобы «Грузинская мечта» не смогла пройти порог в 43%. Но уже видно, что это у него не получилось».

Саакашвили же, полагает Сихарулидзе, по крайней мере до 2024 года проведет в тюрьме. Он обвиняется по нескольким статьям УК Грузии и ему уже вынесен приговор о лишении свободы на 3 и 6 лет. Экс-президент, разумеется, является гражданином Украины и даже главой комитета по реформам в украинском правительстве, но это ему не поможет, поскольку предъявлены очень серьезные обвинения.

«Саакашвили не смог реально оценить ситуацию в Грузии, потому что слишком долгое время провел вне страны. А между тем, после того как он покинул ее пределы, совершенно изменились настроения людей. Его надежды на массовую реакцию населения на его неожиданный приезд не оправдались. К этому надо прибавить и попытку Саакашвили перезагрузить свою политическую карьеру. В Украине у него карьера однозначно не сложилась – хотя он и является высокопоставленным чиновником, это все же не тот уровень, на котором он хотел бы быть. В Грузии Саакашвили, конечно, может попытаться начать борьбу за пост главы государства, но этот вариант практически нереален. Тем более что нет сомнений, что ближайшие годы ему придется провести в заключении», - уверен эксперт.

Как отмечает Сихарулидзе, устойчивая поддержка партии Саакашвили среди всего грузинского населения составляет не более 27%. Это довольно много, но недостаточно, чтобы на что-то претендовать. А причины того, почему большинство не голосует за ЕНД, в том, что, будучи президентом, Саакашвили начал реформы и дал населению надежду на улучшение своей жизни, но допустил много ошибок, особенно в преобразовании пенитенциарной и судебной систем. И что особенно ему сейчас ставят в упрек, это то, что в последние годы своего правления он использовал насильственные методы. «Очень многое он делал путем насилия, а не переговоров. И поэтому люди не голосуют за него, считая, что все, что мог сделать Саакашвили для страны, - он уже сделал. Экс-президент - успешный политик, но в прошлом, и, видимо, для настоящего и будущего Грузии он не нужен», - сказал он.

Политолог между тем уверен, что каких-то силовых, революционных действий, чтобы опротестовать итоги выборов, «Единое национальное движение» предпринимать не станет. «Те, кто голосовал за Саакашвили, не маргиналы, а интеллектуалы, которые не готовы идти на баррикады. К тому же в Грузии чувствуется усталость от революций, митингов и др. И наконец, в стране есть общественный договор о том, что единственная форма смены власти - это выборы», - подчеркивает Сихарулидзе.