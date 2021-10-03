«Высокая цена сказывается на конкуренции за рубежом. Правда, в Азербайджане нет специфического деревянного сырья для производства пробок. Поэтому мы закупаем готовую продукцию из Франции, которая, в свою очередь, импортирует сырье из Португалии. Однако бутылки, этикетки и алюминиевые капсулы можно производить и у нас в стране», – сказал он.

Несколько дней назад некий менеджер Ниджат Гасанов в беседе с журналистами заявил, что используемые в производстве высококачественных азербайджанских вин бутылки, этикетки, капсулы (элемент, закрывающий пробку и верхнюю часть горлышка), а также сами пробки импортируются из-за рубежа, и в связи с этим себестоимость готовой продукции получается высокой.

Честно говоря, приведенные слова сначала вызвали некое сомнение в компетентности этого менеджера. Вряд ли все страны-производители вина сами производят бутылки, этикетки и алюминиевые капсулы, а говорить о пробках из-за их специфичности и вовсе не стоит. И все это, безусловно, сказывается на себестоимости конечной продукции – вина. К тому же ведь никто не мешает виноделам скооперироваться и построить в стране такие заводы самим. Хорошее вино всегда в цене, а такие мелочи не должны препятствовать производству вина и способствовать такому росту цен на них, которые мы в последнее время наблюдаем на местном рынке.

Правда, текущий год нельзя назвать удачным для азербайджанских производителей алкогольных напитков в целом и вина в частности. За первое полугодие население купило в розничной торговой сети вина на сумму 5,409 млн манатов, что на 11,1% меньше аналогичного показателя 2020 года. А произведено было 334,2 тыс. декалитров виноградного вина, что в 3,1 раза больше в годовом сравнении. Нетрудно подсчитать, сколько готовой продукции скопилось на складах.

Пандемия коронавируса вызвала ограничения свадебных мероприятий и других торжеств, виноделы потеряли основную массу клиентов. Не оправдал себя и не менее эффективный канал реализации винной продукции – экспорт. Карантинные меры коснулись также российского, китайского и рынков других стран, на которых в последние годы успешно продвигалась данная продукция под брендом Made in Azerbaijan. Но аналогичная ситуация складывается и по итогам восьми месяцев - произведено лишь 163,2 тыс. декалитров вина - всего 40,9% от объемов аналогичного периода прошлого года, на складах объем готовой продукции на данный момент достиг 1006 тыс декалитров. Хотя прежние ограничения уже намного смягчились. И не только в завозимых из-за рубежа пробках надо искать причину высоких цен.

И вот что вызывает недоумение. По данным Национального агентства вина Грузии, с начала года соседняя страна экспортировала в Азербайджан 158 411 бутылок вина, мы увеличили в годовом сравнении импорт грузинского вина на 21%. А за те же восемь месяцев с начала года Грузия экспортировала в 59 стран 65 млн бутылок вина (0,75 литра) - количественный рост составил 19%. В стоимостном выражении объем экспорта составил 145 млн долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Даже Россия, с которой у Грузии до сих пор отношения не совсем налажены, вновь стала крупнейшим импортером грузинского вина. На российские рынки за восемь месяцев экспортировано до 40 млн бутылок вина, что на 17% больше аналогичного прошлогоднего показателя.