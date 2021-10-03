Третья медаль Азербайджана на чемпионате Европы в Италии

Азербайджанские акробаты завоевали третью медаль на чемпионате Европы по спортивной акробатике в итальянском Песаро.

Дуэт Агасиф Рагимов – Разия Сеидли выиграл бронзу в темповом упражнении смешанных пар. С результатом 28,580 балла Агасиф и Разия уступили в финале только представителям России и Испании, опередив соперников из Португалии, Беларуси и Германии.

Ранее Рагимов и Сеидли завоевали серебро в многоборье. Еще одну медаль нашей стране принесла женская группа в составе Мансумы Мамедзаде, Лейлы Башировой и Назрин Фармановой, завоевавшая бронзу в молодежных соревнованиях чемпионата Европы.