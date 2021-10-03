Громкое признание Пашиняна: армяне никогда не забудут помощь Ирана Армении
«Армения никогда не была и не будет вовлечена в заговор против Ирана, более того, для Еревана отношения с Тегераном крайне важны». С этим сенсационным признанием выступил глава армянского правительства Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Литвы, сообщает Armenpress.
Пашинян высказал мысль, что интересы Иран – очень дороги Армении, и официальный Ереван никогда не предаст интересы Ирана. Он выразил уверенность, что и официальному Тегерану это хорошо известно.
"Наши иранские коллеги, уверен, знают, что Армения никогда не была и не будет вовлечена в заговор против Ирана, так как для нас эти отношения крайне важны и мы никогда не забудем, что в начале 90-х Иран для Армении был "дорогой жизни", - сказал Пашинян.
Он отметил, что именно этот фактор лежит в том числе и в основе двусторонних отношений. Пашинян подчеркнул, что за короткое время уже провел две встречи с президентом Ирана Раиси после его вступления в должность. Глава армянского правительства считает это фактом, который демонстрирует, как важны для Еревана отношения с Тегераном.
Пашинян также подчеркнул, что в настоящее время армяно-иранские экономическим отношения затрудняются из-за санкций. Однако у Армении есть крупные проекты с Ираном. Он отметил, что на встрече с иранским президент предлагал ускорить реализацию этих проектов.
Речь идет об ускорении строительства вместе с иранской компанией третьей ЛЭП (линии электропередач в Иран), а также реализации экономической формулы "газ в обмен на электричество".
Пашинян отметил, что на встречах с высшим руководством Ирана предлагал вернуться или вспомнить, что в прошлом был также вопрос строительства Мегринского водохранилища, гидроэлектростанции. Реализация этого проекта также крайне важна не только с точки зрения совместного управления энергетикой, но и водными ресурсами.
Он подчеркнул, что также была решена проблема с загрязнением реки Араз сточными водами обогатительной фабрики Агаракского медно-молибденового комбината.