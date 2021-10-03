Громкое признание Пашиняна: армяне никогда не забудут помощь Ирана Армении

«Армения никогда не была и не будет вовлечена в заговор против Ирана, более того, для Еревана отношения с Тегераном крайне важны». С этим сенсационным признанием выступил глава армянского правительства Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Литвы, сообщает Armenpress.

Пашинян высказал мысль, что интересы Иран – очень дороги Армении, и официальный Ереван никогда не предаст интересы Ирана. Он выразил уверенность, что и официальному Тегерану это хорошо известно.

"Наши иранские коллеги, уверен, знают, что Армения никогда не была и не будет вовлечена в заговор против Ирана, так как для нас эти отношения крайне важны и мы никогда не забудем, что в начале 90-х Иран для Армении был "дорогой жизни", - сказал Пашинян.