Сегодня на финальном турнире шахматного Тура чемпионов, проходящего в режиме онлайн, азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов в рамках 8-го тура обыграл со счетом 2,5:1,5 другого нашего шахматиста - Шахрияра Мамедъярова.

Это пятая подряд победа Раджабова на нынешнем соревновании после успеха в матчах с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, армянином Левоном Ароняном, американцем Уэсли Со и норвежцем Магнусом Карлсеном.

За победу над Мамедъяровым Теймур получил 3 очка. Теперь у Теймура 24 балла, и он за тур до финиша опередил американца Уэсли Со (23,5). Тот тоже одержал сегодня победу, но выиграл на тай-брейке, а за это полагается 2 очка.

Все решится завтра в 9-м туре. Теймур Раджабов сыграет с французом Максимом Вашье-Лягравом, а Уэсли Со – с Магнусом Карлсеном, который досрочно обеспечил себе 1-е место и приз в 100 тысяч долларов.

Шахрияр Мамедъяров с 9,5 очка замыкает турнирную таблицу. Завтра он сыграет с Левоном Ароняном.

10 участников начали турнир, имея бонусные очки, набранные на предварительных этапах. Тут важно учесть, что если у Теймура Раджабова перед стартом турнира было 6 бонусных очков, то у Шахрияра Мамедъярова – лишь 0,5. То есть у него изначально практически не было шансов побороться за высокие места в финале.

Каждый матч состоит из четырех партий с контролем времени 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход. Победитель матча получает 3 очка, проигравший - 0. В случае ничьей 2:2 играется тай-брейк в блиц, где шахматисты играют две партии с контролем 5+3. Если счет в блиц-партиях 1:1, то играется Армагеддон, где у белых 5 минут, у черных 4 минуты, но ничья считается победой черных. Победитель тай-брейка получает 2 очка, проигравший - 1.