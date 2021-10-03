На минувшей неделе президент Э.Рахмон принимал парад в Хороге, который наблюдатели вполне справедливо оценили как смотр войск, которые Таджикистан стягивает к афганской границе. Впрочем, официальный Душанбе заявил, что это «оборонительная мера», поскольку коварные талибы с недобрыми намерениями в приграничные районы стянули аж целые «десятки тысяч боевиков».

Ситуация в Афганистане и дальше будет осложняться, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. При этом он призвал местное население «всегда быть бдительным и сотрудничать с военными структурами и правоохранительными органами в охране государственной границы».

Оставлю эту цифру на совести пропагандистов – нет у «Талибана» возможности для такой концентрации войск, даже в крайне опасной для них ситуации в Панджшерском ущелье они сумели отправить туда чуть более восьми тысяч человек – и попытаюсь ответить на другой вопрос: зачем Таджикистан нагнетает обстановку и ведет дело к конфликту с Афганистаном.

Сам Ллойд Остин, четырехзвездный генерал и министр обороны США, жмет Рахмону руку и выражает признательность за «принципиальную позицию», намекая, что она не останется без американской финансовой компенсации. Евросоюз рукоплещет ему, в одночасье позабыв о том, что еще недавно называл Рахмона диктатором.

Внутри страны – всплеск восторга и таджикского национализма. Рейтинг таджикского президента в международных организациях также взлетел до космических высот. Не так давно он саботировал и появление правительственной делегации Афганистана на саммите ШОС.

Именно благодаря Таджикистану и ОДКБ на днях сумела разродиться планом действий на случай возникновения угроз для стран-соседей Афганистана. На первом этапе - переговоры с властями находящейся в опасности страны, политические и дипломатические меры против агрессии «Талибана», гуманитарная, материально-техническая и иная помощь стране, оказавшейся лицом к лицу перед агрессией талибов. На втором этапе – заговорят пушки и системы залпового огня.

Впрочем, до второго этапа дело вряд ли дойдет. Получив бесплатно военную технику и необходимое снаряжение, которое так необходимо таджикской армии в свете противостояния с Кыргызстаном, Душанбе внезапно объявит, что талибы не так уж страшны, как их представляет сейчас официальная пропаганда. И никаких агрессивных действий в отношении Таджикистана не планируют.

Кто вспомнит нынешнюю истерию? Да никто. Поскольку, по официальной версии, талибы попросту испугаются готовности получить отпор. А деньги и политические преференции власти в Таджикистане заботливо приберут, чтобы потом пустить их на собственное укрепление. Таджикистан – в шоколаде и с новоприобретенным авторитетом на Западе, в Вашингтоне будут трубить о новом союзнике, готовом «сдерживать» «Талибан», лоббисты ОДКБ – при деньгах, полученных на реализацию стратегии по противодействию «афганской угрозе». Все счастливы, всем хорошо.

В проигрыше – талибы, ни сном, ни духом не помышляющие об агрессии в сторону Таджикистана. Правда Туркмения, Узбекистан, Китай и Турция пытаются наладить мирный процесс в Афганистане – но кто их будет слушать, если они международными гешефтмахерами заранее назначены виноватыми за связи с изгоями.

Таджикистан сделал ставку на неприятие талибов и конфронтацию с ними. Пока эта тактика работает и приносит Душанбе политический и финансовый доход. Проблема для Душанбе в ином - талибы в Афганистане всерьез, надолго и с народной поддержкой.