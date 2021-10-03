Одной из первых проблему углеродных выбросов подняла Великобритания. Но сегодня она же и столкнулась с нехваткой углекислого газа, о чем сообщил один из крупнейших в мире поставщиков промышленных газов Nippon Gases. Компания поставляет промышленные газы в скандинавские страны и западноевропейские государства. Проблема, с которой она столкнулась, настолько опасна, что угрожает многим отраслям - от здравоохранения до производства продуктов питания. И что очень важно, эта проблема распространяется на другие европейские страны.

Производство чистой электроэнергии и снижение до минимума объемов углеродных выбросов – важнейшая задача, которую предстоит решить в ближайшие годы мировой экономике. Расчеты ученых показывают, что с этой задачей следует поторопиться, иначе человечество может перейти точку невозврата - критическую точку… В то же время практика даже самых развитых стран показывает, что и торопиться особо не следует.

Дело в том, что углекислый газ, с которым решило бороться человечество, широко применяется во многих жизненно важных сферах. В прошлом году компания продала в Европе промышленные газы почти на 1,5 млрд долларов, а в этом поставки сократились ровно наполовину. Причина? Предприятия по производству удобрений, являющихся в Великобритании главным источником углекислого газа, закрываются из-за роста цен на природный газ.

По этой же причине норвежский производитель удобрений Yara International сокращает производство аммиака на европейских заводах примерно на 40%. А его американский аналог CF Industries Holdings приостановила работу двух предприятий в Великобритании. Чтобы предотвратить последствия, британские власти были вынуждены предоставить финансовую помощь компании, чтобы она могла возобновить работу. Но и правительство предупреждает, что поддержка CF ограничится несколькими неделями, что уже обойдется стране в десятки миллионов фунтов стерлингов.

Между тем сфера применения углекислого газа широка. В химической отрасли он используется при производстве синтетических химических веществ и регулировании реакторных температур. В фармацевтике - для создания инертной среды, синтеза химических веществ, сверхкритической флюидной экстракции, подкисления (pH) сточных вод или продукта при их низкотемпературной транспортировке. В пищевой отрасли – для насыщения шипучих напитков, в том числе безалкогольных напитков, минеральной воды и пива, упаковки пищевых продуктов. Широко применяется углекислый газ также в медицине, металлургической отрасли, при лабораторных исследованиях, в целлюлозно-бумажной отрасли, электронике и охране окружающей среды. И наконец, этот основной источник глобального потепления можно использовать и для производства чистой энергии.

Боролись с углекислым газом – напоролись на его недостаток. Правда, на этот раз причина связана с резким ростом цен на обычный природный газ. Но в любом случае данный факт служит хорошим примером для тех, кто хочет форсировать события и стать лучшим борцом с углекислым газом. А ведь это – только начало, что необходимо учесть и в Азербайджане. Сколько таких примеров мы увидим еще в процессе долгого и трудного энергетического перехода…