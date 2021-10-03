Отдел экономики 01:19

Котировки акций «Газпрома» обновили рекорд на фоне роста спроса на газ на биржах в Москве и Лондоне. В частности, на Московской бирже цена акций приблизилась к рекорду в 369,5 рубля. А биржевая стоимость самой компании достигла 8,6 трлн рублей. Инвесторы скупают акции в надежде получить большие дивиденды от аномально высокой цены в Евросоюзе, куда «Газпром» поставляет треть необходимого газа. Газ в Европе превратился в большой дефицит, котировки контрактов на голубое топливо здесь уже не первый день превышают 1100 долларов за тысячу кубометров. Как сообщает Bloomberg, из-за этого европейские энергокомпании просят российских коллег увеличить поставки… уже угля. А днем ранее китайские компании попросили у россиян увеличить поставки электричества – в Китае энергокризис из-за нехватки угля и газа. В США картина не намного лучше, но они далеки от российских энергоресурсов.

Правда, официальных межправительственных запросов Китая и европейских стран на оказание помощи в Москву не поступало. Заявки направлены российским компаниям, и неизвестно когда Москва вынесет негласное политическое решение. Между тем с 1 октября в европейских странах начался отопительный сезон, здесь уже забирают газ из хранилищ, а они заполнены в среднем лишь на 70%. А что касается ветряной и солнечной генерации, они не в состоянии удовлетворить спрос на электроэнергию и отопление в морозы. Вот европейцы и охотятся за углем, который к тому же намного дешевле газа. Не задумываясь ни о нулевых углеродных выбросах, ни об экологии в целом. Действительно, не замерзать же. Цена газа в Европе выросла с начала года в шесть раз, а уголь подорожал в 2 раза. Европейский сорт нефти Brent колеблется около 80 долларов за бочку, а дефицит газа, по мнению многих аналитиков, может привести к росту цены на нефть до 100 долларов за баррель уже в первом квартале 2022 года. Перспективы весьма мрачные, впервые за много десятилетий богатые страны Западной Европы начали бояться мороза и нищеты и обрушились с критикой в адрес энергетической политики ЕС. Многие лидеры в Брюсселе игнорируют истинную причину рекордного роста цен, предпочитая обсуждать «диверсионные действия России» или погодные условия. И направляют силы и средства на продвижение зеленой энергетики, а результаты этой рискованной стратегии европейцы видят в растущих счетах за электричество. Получается, угольная энергетика оказалось надежнее зеленой. В британской Daily Express и вовсе высказались о риске европейских стран столкнуться грядущей зимой с серьезными проблемами дефицита газа. Киев уже ополчился на Будапешт из-за контракта на поставку газа из Россию в Венгрию в обход Украины. Эта ситуация отражает разгорающийся конфликт вокруг газа в Европе, а также рост беспокойства по поводу зависимости от российского голубого топлива. Многие считают, что Россия намеренно зажала Евросоюз в стальных тисках. И если ЕС попытается выйти за рамки, Москва просто уменьшит поставки газа и станет взирать со стороны на большую европейскую газовую драчку. В то же время трудно связать энергокризис в Великобритании с кознями Москвы, поставки в страну российских энергоресурсов минимальны.