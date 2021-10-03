В Армении перестали есть хлеб и вакцинироваться что там у соседей?
Руководитель департамента оценки риска пищевых цепей Центра эколого-ноосферных исследований Национальной академии наук Армении Давид Пипоян выступил с интересным заявлением. По его расчетам, в стране зафиксировано снижение чуть ли не наполовину объемов потребления хлеба. Если в 2015-2016 годах в Ереване граждане в день потребляли до 280 граммов хлеба на человека, то в 2021 году этот показатель снизился до 180-220 граммов.
Но это не дань моде и не добровольное действие. Треть потребляемой еды у населения занимают зерновые, мучные продукты и хлеб. Население страны в среднем в день получает 71 г белков, 245 г углеводов, 41,91 г жиров, тогда как по стандартам ЕАЭС человек должен получать одних, скажем, жиров 83 г в день. А 51% белка население получает в результате потребления зерновых и мучных продуктов, то есть от продуктов растительного происхождения, а не от молочной и мясной продукции.
Говоря о прямой связи между бедностью и режимом питания, Пипоян отметил, что из-за финансовых сложностей 20% населения получает меньше калорий, чем необходимо. Международные организации советуют потреблять от 400 г до 500 г фруктов и овощей в день. В Армении же в течение 7-8 месяцев этот показатель меньше нормы на 30-40%. Кроме того, лишь 13% населения потребляет рыбу периодически, остальные армяне находят этот деликатес лишь по праздникам.
В регионах страны уровень потребления мясной продукции находится на очень низком уровне. В сельских местностях есть семьи, которые не потребляют мяса даже раз в неделю. Режим питания в период пандемии коронавируса у населения значительно ухудшился, и не только среди уязвимых слоев населения, но и у той прослойки, которая не испытывает финансовых проблем.
Когда речь идет о значительном сокращении чуть ли не единственного продукта питания армян – хлебе, то это уже наводит на страшные мысли. Главный виновник? Конечно же, правительство. А если к этому добавить еще возникшую в стране проблему с вакцинацией, то становится все очевидно.
Как отмечают армянское издание NEWS.am, министерство здравоохранения страны инициировало добровольно-принудительную вакцинацию от коронавируса и при этом преподнесло законопослушным гражданам «сюрприз». Руководствуясь благой целью остановить распространение коронавируса, минздрав прибег к весьма спорному методу - заставить людей вакцинироваться или делать дважды в месяц тест за свой счет. В принципе, в этом методе ничего нового нет, к нему прибегли правительства многих стран, в том числе и Азербайджана. Армения же удивила своей «спецификой».
Первоначально планировалось, что инициатива министерства вступит в силу 1 октября. Однако буквально за сутки до этого уже другое ведомство – министерство юстиции отложило до 14 октября вступление этого решения в силу. И законопослушные армяне прислушались к призывам минздрава и… столкнулись с отсутствием в медицинских учреждениях вакцины «Синофарм». Причем речь идет о людях, получивших первый компонент и пришедших в назначенный для приема второй части вакцины день на прививку.
Заинтригованные журналисты выявили весьма печальную картину. Вакцины действительно нет. В минздраве говорят, что вакцина, возможно, будет недели через три. Что делать людям, которые должны получить вторую дозу – неизвестно. В Минздраве уверяют, что нет никакой разницы – вводить вакцину в срок или через 20 дней, мол, эффект от этого не уменьшится. Тогда зачем установлен месячный срок? Какие завтра выкинет фокусы министерство, где пост министра здравоохранения занимает юрист по образованию Анаит Аванесян – теряются в загадках армяне.
Действительно, каким образом вообще могла возникнуть такая ситуация? Как заверяли врачи при введении первой дозы - вакцина парная, вторая будет введена в срок, указанный в документе, который выдается при вакцинации. Но это было раньше, а сегодня врачи в поликлиниках разводят руками, им остается лишь констатировать факт – вакцины нет. Абсурд дошел до того, что одному из обратившихся за второй вакциной (человек несколько лет назад перенес обширный инфаркт) в поликлинике заявили – вы не работаете, вам прививка и вовсе не нужна!
Да, в трудном положении оказались армяне. Если в случае с хлебом это можно объяснить подорожанием на фоне снижения доходов населения и высокой инфляции, то бесплатная вакцина просто исчезла. Еще до начала прививочной кампании люди подвергались дискриминации и оказались разделены на «простых смертных» и «привилегированных». По логике министерства, все равные перед законом обязаны вакцинироваться, делать тесты или лишиться работы, а тем, кто равнее перед законом – правительству и депутатам – прививаться не обязательно. У рядовых граждан возникает закономерный вопрос: почему часть населения обязана вакцинироваться, а чиновники высшего и среднего звена – нет? То ли авторы решения пытались оберегать чиновников от «опасности вакцинации», то ли совсем их не уважают.
Трудно сказать, какой из приведенных примеров ярче показывает всю глубину пренебрежительного отношения армянских властей к своему народу. Люди получают хлеб по нормам блокадного Ленинграда в годы Второй мировой войны и вдобавок лишены права на вторую дозу китайской вакцины…