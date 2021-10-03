Мамед Эфендиев 01:35

Руководитель департамента оценки риска пищевых цепей Центра эколого-ноосферных исследований Национальной академии наук Армении Давид Пипоян выступил с интересным заявлением. По его расчетам, в стране зафиксировано снижение чуть ли не наполовину объемов потребления хлеба. Если в 2015-2016 годах в Ереване граждане в день потребляли до 280 граммов хлеба на человека, то в 2021 году этот показатель снизился до 180-220 граммов. Но это не дань моде и не добровольное действие. Треть потребляемой еды у населения занимают зерновые, мучные продукты и хлеб. Население страны в среднем в день получает 71 г белков, 245 г углеводов, 41,91 г жиров, тогда как по стандартам ЕАЭС человек должен получать одних, скажем, жиров 83 г в день. А 51% белка население получает в результате потребления зерновых и мучных продуктов, то есть от продуктов растительного происхождения, а не от молочной и мясной продукции.

Говоря о прямой связи между бедностью и режимом питания, Пипоян отметил, что из-за финансовых сложностей 20% населения получает меньше калорий, чем необходимо. Международные организации советуют потреблять от 400 г до 500 г фруктов и овощей в день. В Армении же в течение 7-8 месяцев этот показатель меньше нормы на 30-40%. Кроме того, лишь 13% населения потребляет рыбу периодически, остальные армяне находят этот деликатес лишь по праздникам. В регионах страны уровень потребления мясной продукции находится на очень низком уровне. В сельских местностях есть семьи, которые не потребляют мяса даже раз в неделю. Режим питания в период пандемии коронавируса у населения значительно ухудшился, и не только среди уязвимых слоев населения, но и у той прослойки, которая не испытывает финансовых проблем. Когда речь идет о значительном сокращении чуть ли не единственного продукта питания армян – хлебе, то это уже наводит на страшные мысли. Главный виновник? Конечно же, правительство. А если к этому добавить еще возникшую в стране проблему с вакцинацией, то становится все очевидно. Как отмечают армянское издание NEWS.am, министерство здравоохранения страны инициировало добровольно-принудительную вакцинацию от коронавируса и при этом преподнесло законопослушным гражданам «сюрприз». Руководствуясь благой целью остановить распространение коронавируса, минздрав прибег к весьма спорному методу - заставить людей вакцинироваться или делать дважды в месяц тест за свой счет. В принципе, в этом методе ничего нового нет, к нему прибегли правительства многих стран, в том числе и Азербайджана. Армения же удивила своей «спецификой».