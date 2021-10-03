Автор карикатур на пророка Мухаммеда сгорел в собственном автомобиле

Шведский автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс и его охрана - двое полицейских - погибли в воскресенье в результате столкновения грузовика с их автомобилем на магистрали Е4 недалеко от населенного пункта Маркарюд провинции Крунуберг на юге Швеции. Об этом сообщает телеканал SVT.

По его сведениям, обе машины загорелись при столкновении, водитель грузовика также получил серьезные травмы. Информации о том, как произошла авария, пока нет. Водитель грузовика был допрошен в больнице.

Вилкс является автором эскиза скульптуры для дорожной развязки в виде собаки с головой пророка Мухаммеда. В ноябре 2007 года рисунок был напечатан в шведской газете Nerikes Allehanda. Публикация спровоцировала возмущение мусульман во многих странах мира.

С тех пор карикатурист жил под охраной полиции.