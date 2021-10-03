«Муганбанк» продолжает поддержку семей героев Карабаха

ОАО «Муганбанк» присоединилось к меморандуму о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана по оказанию помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения, осуществляемой по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

ОАО продолжает предоставлять бесплатные средства и оборудование семьям шехидов, ветеранам и участникам войны с особыми потребностями в социальной защите.