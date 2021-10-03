«Муганбанк» продолжает поддержку семей героев Карабаха
ОАО «Муганбанк» присоединилось к меморандуму о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана по оказанию помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения, осуществляемой по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.
ОАО продолжает предоставлять бесплатные средства и оборудование семьям шехидов, ветеранам и участникам войны с особыми потребностями в социальной защите.
Среди граждан, получивших поддержку, управляющие игровым салоном, цехом для починки шин и другими видами деятельности.
ОАО «Муганбанк» - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начало свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 24 филиала и 10 отделений ОАО «Муганбанк» в Азербайджане, а также представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по международному развитию (USAID), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC) Инвестиционный фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) и GGF.