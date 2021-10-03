В Китае предсказали появление нового «вируса Х»

Человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем, считает глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу, передает РИА Новости.

"Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать", — отметил специалист.

Гао Фу подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому не известны и который может возникнуть в любом месте и в любое время. В связи с этим глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний предлагает объединить усилия для решения проблемы, а именно использовать "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение или обмен информацией (communication) и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination).