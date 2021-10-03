Совместные военные учения Азербайджана, Турции и Грузии
В Тбилиси стартовали командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity–2021, в которых участвуют военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии, сообщает министерство обороны Азербайджана.
В ходе учений, которые продлятся до 8 октября и состоят из теоретической и практической частей, военнослужащие трех стран и представители соответствующих государственных структур выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов.