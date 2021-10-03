Пашинян в поддержку восстановления автомобильных и железных дорог с Азербайджаном

"Логично то, что автомобильные и железные дороги, которые существуют между Арменией и Азербайджаном, должны были открыться или быть на этапе открытия. Я надеюсь, в этом вопросе нам удастся зафиксировать прогресс". Об этом, как сообщает Новости Армении-news.am, на брифинге 4 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Вместе с тем Пашинян предложил завершить решение гуманитарных вопросов, в частности возвращения армянских солдат, отбывающих тюремный срок в азербайджанских тюрьмах, и передачи Азербайджану карт минных полей освобожденных территорий.

В своем заявлении Пашинян добавил: "Мы сотрудничаем также (имеется в виду кроме формата МГ ОБСЕ – ред.) в рамках трехсторонней рабочей группы с участием вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, которая оформлена на основе заявления от 11 января. Оно касается транспортного и коммуникационного разблокирования в регионе. Последнее, в свою очередь, исходит из пункта 9 заявления от 9 ноября 2020 года, стержнем которого является то, что открываются все транспортные и экономические коммуникации".