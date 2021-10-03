Алиев рассказал, как Азербайджан парализовал армянскую армию в Суговушане

Стратегическое значение освобожденных поселка Суговушан и села Талыш состоит в том, что в них размещались крупные силы противника. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района.

«Освобождение этих сел... дало нам контроль над стратегическими дорогами в районе, у противника возникли большие трудности и ограничения для передвижения и маневров живой силы. В районе села Талыш и поселка Суговушан находился крупный отряд противника, который до последнего дня войны не мог принимать участие в других операциях. Во-первых, потому что стратегические дороги уже находились под нашим контролем, а во-вторых, если бы противник вывел отсюда свои силы, конечно, азербайджанская армия могла бы добиться больших успехов в этом направлении. Поэтому наши тактические шаги и маневренность были осознанными шагами, и здесь была парализована практически крупная воинская часть противника», - сказал президент Азербайджана.