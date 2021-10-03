Азербайджан может закупить у Израиля систему противоракетной обороны «Хец 3» (Arrow-3, «Стрела-3»), пишет израильский сайт NEWSru.co.il.

Arrow-3 – это американо-израильская противоракетная система, предназначенная для обороны от управляемых ракет среднего радиуса действия. Система является разработкой израильской компании Israel Aircraft Industries и американского концерна Boeing. Эти две компании в 2012 году подписали соглашение о сотрудничестве в проекте Arrow-3.

В отличие от комплексов Arrow-1 и Arrow-2, в новой системе применяется боеголовка кинетического поражения. Вторая ступень ракеты позволяет Arrow-3 лететь в два раза дальше, чем ее предшественник — Arrow-2. Также Arrow-3 отличается от предыдущих версий большей маневренностью. Разработчики оснастили ракету двигателем с отклоняемым вектором тяги. Стоит отметить, что Arrow-3 способна перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы. Поражение цели осуществляется за счет прямого попадания.