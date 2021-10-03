Грузия не передаст Саакашвили Украине
Грузия не желает передавать украинской стороне экс-президента Михаила Саакашвили, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера, министра культуры, спорта и молодежи Грузии Тею Цулукиани.
По ее словам, политик отсидит свой тюремный срок в грузинской тюрьме.
"Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого", - заявила Цулукиани.