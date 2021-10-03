Роберт Кочарян: Азербайджан проиграл при Эльчибее

Существенная часть проигрышей азербайджанской стороны в первой карабахской войне произошла в период правления экс-президента Абульфаза Эльчибея. Об этом на пресс-конференции заявил журналистам бывший президент Армении Роберт Кочарян.

По мнению экс-президента Армении, сложившаяся сегодня в Армении ситуация очень напоминает ситуацию начала 1990-х в Азербайджане, но только наоборот.

По словам Кочаряна, отношения Азербайджана с Арменией напоминают игру в одни ворота: «Это игра в одни ворота. Убираешь вторые ворота, берешь свисток и сам играешь».