За отставку Пашиняна: Кочарян анонсирует уличные акции

Экс-президент Армении, руководитель оппозиционного блока "Армения" Роберт Кочарян заявил о возобновлении уличных акций с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

"Будем бороться, развернем уличную борьбу. Необходимо работать с народом, привлечь его к активной борьбе", - сказал Кочарян на пресс-конференции журналистам.

По его словам, целью возглавляемого им блока "Армения" является смена власти в стране: "Будем сотрудничать со всеми силами, которые считают действующие власти предателями и капитулянтами".