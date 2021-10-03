Эльчин Амиров стал директором Главного управления здравоохранения Баку
Начальник Главного управления здравоохранения города Баку Нелли Веисова освобождена от занимаемой должности. Как сообщает haqqin.az, соответствующее распоряжение подписано председателем правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Зауром Алиевым.
Другим распоряжением З.Алиева начальником Главного управления здравоохранения города Баку назначен Эльчин Амиров. Ранее Амиров занимал должность главного врача Шекинской центральной больницы.
Отметим, что Н. Веисова была назначена на занимаемую должность 4 сентября 2020 года.