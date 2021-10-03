Ранее haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента сообщил о посещении Ильхамом Алиевым разрушенной в период армянского оккупационного режима албано-удинской церкви в селе Талыш Карабаха.

«Это албано-удинская церковь. Посмотрите, во что ее превратили армяне. А потом будут говорить, что это якобы армянская церковь. Если бы она была армянской, то разве они привели бы ее в такое состояние?! Она будет охраняться как исторический памятник. Все религиозные памятники в Азербайджане охраняются государством. Памятники всех религиозных конфессий будут охраняться впредь. Мы восстановим и эту древнюю албанскую церковь. На протяжении 30 лет армяне только разрушали этот регион».

А глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов добавил: «Это они сами зашпаклевали, чтобы скрыть, что это албано-удинская церковь. То есть совершили фальсификацию».