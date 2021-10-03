Посол США об армяно-азербайджанском урегулировании

США пытаются найти возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Арменией. Об этом сказал журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

Американский дипломат назвал очевидным, что между Азербайджаном и Арменией остается ряд нерешенных вопросов после завершения Отечественной войны.

Посол также сказал, что США вносят вклад в решение неурегулированных вопросов между Азербайджаном и Арменией. Он напомнил, что в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд встретилась с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

По словам Литценбергера, США стараются свести стороны для того, чтобы эти вопросы были урегулированы справедливо и равноправно: «Я знаю, что для этого потребуется определенное время и процессы. Мы со своей стороны продолжим сотрудничать и помогать сторонам в данном направлении, чтобы население и страны региона жили в условиях мира и сосуществования».