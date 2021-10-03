Закир Гасанов обсудил с Ираклием Гарибашвили вопросы безопасности в регионе

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с находящимся в Тбилиси с визитом министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.

Согласно информации, Ираклий Гарибашвили и Закир Гасанов обсудили вопросы стратегического партнерства между странами, безопасности в регионе и реализации совместных проектов.

«На переговорах отмечалось успешное двустороннее сотрудничество в различных сферах, в том числе о важной роли энергетических и транспортных магистралей на территории Азербайджана и Грузии для обеспечения энергетической безопасности Европы», - сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.

Гарибашвили и Гасанов также обсудили сотрудничество в формате Азербайджан-Грузия-Турция, «который является уникальным региональным механизмом».