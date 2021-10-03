Ильхам Алиев в Джебраиле фото; новость дополнена
Президент Ильхам Алиев посетил Джебраильский район Азербайджана (регион Восточный Зангезур), год назад освобожденный от армянской оккупации.
Согласно информации официального сайта главы государства, президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки в Джебраиле фундамента совместного сервисного центра ОАО «КамАЗ» и Гянджинского автомобильного завода.
Кроме этого, был заложен фундамент промышленного парка «Экономическая зона долины Араз», Центральной больницы Джебраильского района, здания школы и первого многоквартирного жилого комплекса в городе Джебраил.
Ильхам Алиев также принял участие в открытии подстанции «Джебраил» 100/35/10 кВ и комплекса воинской части Государственной пограничной службы.