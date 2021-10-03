Европе предрекли скорую энергетическую катастрофу

Политика перехода на экологически чистые источники энергии может привести Европу к катастрофе уже этой зимой, прогнозирует Forbes.

«Рекордный рост цен на газ в мире способен спровоцировать переход многих тепловых электростанций на нефть или уголь, что, несомненно, повысит стоимость этих ресурсов. Однако в случае с Европой такой вариант проблематичен из-за политики замещения источников энергии более экологически чистыми. Следуя ей, многие страны закрыли подавляющее большинство угольных и газовых электростанций. Это, в свою очередь, привело минувшим летом к кризису: из-за слабого ветра энергии вырабатывалось мало и странам пришлось снова перейти на более грязные источники», - пишет автор статьи Дэвид Блэкмон.

Аналитик отмечает, что внезапно выросший спрос спровоцировал скачок цен на газ. Причем Россия в ответ ограничила экспорт, что еще больше сказалось на стоимости ресурса.

По словам автора статьи, речь идет о проблемах из-за следования политике отказа от горючего топлива и перехода на возобновляемые источники энергии. Хотя сегодня в центре внимания находится Европа, кризис постепенно становится глобальным, добавил Блэкмон, подчеркнув, что в сложившейся ситуации нет вариантов быстрого решения проблем благодаря "бессмысленным политическим решениям". На преодоление трудностей уйдут те же десять лет, которые понадобились на переход к экологически чистым источникам энергии.