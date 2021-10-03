Агентство Азербайджанской Республики по разминированию опубликовало информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.

Согласно сообщению, в ходе мероприятий, проведенных ANAMA на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, с 1 сентября по 2 октября было обнаружено 429 противопехотных, 83 противотанковых мины и 533 неразорвавшихся боеприпаса.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов ведомством в общей сложности очищено 962 гектара территории.