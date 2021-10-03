В России рост коронавируса: отменяются все массовые мероприятия

Массовые мероприятия по всей России отменены из-за пандемии, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, ситуация с COVID-19 в России крайне напряженная: «Данные за прошедшую, 39-ю неделю выросли еще на 14%. В предыдущие четыре недели: 36-ю — минус 1%, 37-ю — плюс 7%, 38-ю — плюс 9%, и вот за прошедшую неделю — плюс 14%. Мы растем достаточно быстро», пишет Коммерсант.

Максимальный рост заболеваемости глава Роспотребнадзора отметила среди пенсионеров: «Люди старшего возраста, к сожалению, сегодня заболевают чаще, чем люди в других возрастах».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в российской столице вызывает тревогу.