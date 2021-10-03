Кредит для учителей под 14,3% и без комиссии от Yelo Bank

Yelo Bank поздравляет всех учителей как представителей одной из самых ответственных профессий с наступающим Международным днем учителя и специально для них запускает новую кампанию на особых условиях.

В рамках кампании педагоги могут получить кредиты в Yelo Bank без комиссии и на выгодных условиях от 14,3% годовых. Максимальный срок кредита - 48 месяцев, сумма - 30 тысяч манатов.

Чтобы воспользоваться кампанией, подайте заявку в ближайший филиал Yelo Bank до 9 октября или закажите онлайн, не посещая банк. Чтобы заказать онлайн, нажмите здесь: bit.ly/ylmlm

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