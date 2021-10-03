В Грузии опубликовали итоги местных выборов

Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» одержала победу на местных выборах, которые прошли в Грузии 2 октября. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник ЦИК данные после итогов подсчета голосов на всех избирательных участках.

Партия набрала 46,69 процента. На втором месте оппозиционная партия бывшего президента Михаила Саакашвили — «Единое национальное движение» (ЕНД), набравшая 30,7 процента. Партия бывшего премьер-министра страны Георгия Гахарии «Гахария — Для Грузии» набрала 7,8 процента.

В пяти крупных самоуправляемых городах Грузии пройдет второй этап местных выборов, так как ни один из кандидатов не смог набрать достаточное для победы в первом раунде количество голосов.

Действующий мэр Тбилиси от партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе набрал 45,04 процента голосов избирателей, а кандидат от ЕНД Ника Мелия — 33,96 процента. Отмечается, что второй тур выборов состоится примерно через две недели.