Глава МИД Ирана едет к Лаврову

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 6 октября в Москве переговоры с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

"6 октября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. Встреча станет продолжением регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран. Последний раз они общались по телефону 9 сентября 2021 года", - говорится в сообщении МИД РФ.

Ожидается, что министры уделят особое внимание ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В ходе диалога главы внешнеполитических ведомств обсудят обстановку на Каспии, в Закавказье, в зоне Персидского залива, Йемене, Ливане, ближневосточном урегулировании.