Ильхам Алиев Сержу Саргсяну: Сержик, если ты мужчина, приезжай сюда!

«Этот человек всю жизнь был известен как вор, преступник, предатель и дезертир. В Армении нет человека, который бы не знал о вороватости Сержика. Сегодня его подельники - «герои войны» либо сидят в заключении, либо горят в аду. Правая рука Сержика - торговавший тушенкой и уже горящий в аду «генерал», и есть истинное лицо армянской армии и самого Сержика».

Как считает И.Алиев, экс-президент Армении С.Саргсян, можно сказать, первый из дезертиров: «Во время войны он прибыл в Ханкенди, якобы собираясь что-то предпринять. Но когда обнаружил приближение азербайджанской армии и понял, что его могут схватить за ухо и притащить в Баку, трусливо дезертировал оттуда. Его настоящие имя и фамилия - Сержик Саргсян. Эта информация имеется в наших архивах. В его свидетельстве о рождении и комсомольском билете так и написано - Сержик Саргсян. Но потом он сменил имя на Сержа, будто «Серж» солиднее и приличнее...», - цитирует haqqin.az президента И.Алиева.

Ильхам Алиев коснулся коррупции в армянской армии в бытность правления Саргсяна: «Каких слов достоин генерал, продававший тушенку во время войны? Военный преступник, правая рука Сержика, который во время войны занимал пост министра обороны, недавно был арестован в Армении за хищения. Он приобретал неисправное оружие, а деньги забирал себе. У нас достаточно информации о том, какие поступки они совершали как до войны, так и во время войны. Под их ногами горела земля, азербайджанская армия наступала каждый день, а министр обороны Армении подписывая контракты, покупал неисправное оружие, а прибыль присваивал».

Ильхам Алиев напомнил о военных преступления С.Саргсяна в период первой карабахской войны, в частности скандальное интервью экс-президента британскому журналисту Томасу де Ваалу, в котором признался в осознанном совершении геноцида в отношении жителей Ходжалы: «Этот кровавый преступник объяснял свои действия тем, что азербайджанцы должны были понять, что армянская армия может использовать оружие против мирного населения. Он предавал на каждом шагу и совершил предательство против азербайджанского народа. А ведь он родился и вырос в Азербайджане!»

По словам И.Алиева, второе предательство Саргсян совершил в отношении первого секретаря Нагорно-Карабахской Автономной Области Бориса Геворкова: «Саргсян был у него на побегушках, все это указано в его биографии, которую он пытался запрятать. Но все это есть в наших архивах, потому, что все его назначения на должности проходили через Баку. Сержик Саргсян официально занимал должность помощника Бориса Геворкова, но по факту, был его слугой, который жарил ему шашлыки и отвечал за его досуг. Но потом, когда началось сепаратистское движение Сержик предал Геворкова. Это его второе предательство».

Третье предательство, по мнению И.Алиева, С.Саргсян совершил против своего лидера – Кочаряна: «В Армении нет человека, который не знал бы про это. Именно Кочарян вытягивал Сержика и назначал на различные должности. На президентскую должность его тоже привел Кочарян. Но что произошло потом? Не прошло и года, как он отдалился от Кочаряна и не отвечал даже на его звонки».

Алиев убежден, что во второй карабахской войне потерпели крах Сержик Саргсян и ему подобные: «Сейчас он пытается переложить ответственность за поражение на Пашиняна. Якобы во всем виноват Пашинян. Но Пашинян пришел к власти в 2018 году. Разве, мог он за два года создать армию или же развалить «сильную армию»? Эту армию создавал Сержик. Он был министром обороны Армении, руководителем Министерства безопасности, президентом. Уничтожив эту армию, мы нанесли удар по таким как Сержик. Пусть он не перекладывает ответственность за поражение на Пашиняна. То, что сделал Пашинян, это другой вопрос. Но мы нанесли поражение Сержику, сломали ему хребет и заставили встать на колени. Он встал перед нами на колени, перед нами на колени встала созданная им армия.

Сегодня я здесь. Как Верховный главнокомандующий нахожусь на территории бывшей Нагорно-Карабахской Автономной Области. Если у Сержика хватит мужества, пусть придет сюда. Он говорит о мужестве, мужестве на Кавказе. Во-первых, его народ не имеет никакого отношения к Кавказу. Они пришлые и все знают откуда пришли. Во-вторых, если ты говоришь о мужестве, то приди сюда, как мужчина. Смотри, я стою здесь. Я в Суговушане, который ты называешь «Мадагизом».

В противном случае, ты не сможешь лепить из себя героя, сидя в Ереване. Я уже говорил, что он должен выбросить в мусорное ведро железные побрякушки, которые носит на груди. Они не стоят и гроша. Лучшее наказание он получил от армянского народа, который в 2018 году пинком скинул его с должности. Он в очередной раз сфальсифицировал в 2018 году выборы и приписал себе более 50 процентов. Его подельником в этом преступлении является Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Потому, что они, будучи в сговоре с Сержиком, не знаю на основе чего был сговор, но могу предположить – признали его победу. Этого человека массово высмеивают в Ереване и ненавидят, а он приписывает себе свыше 50 процентов голосов, назначает себя премьер-министром и ОБСЕ закрывает на это глаза. Вот два фальсификатора БДИПЧ ОБСЕ и Сержик. Но армянский народ восстал и пинком сбросил его.

Затем он сказал, что был не прав, и прав был Никол. Разве называющий себя мужчиной человек скажет такое? Разве называющий себя мужчиной человек будет себя настолько унижать? Затем он два года молчал, словно набрав в рот воды. Сколько его оскорбляли, сколько арестовывали его родственников-преступников. У него есть близкий родственник, который укрылся за границей и получил паспорт то ли Колумбии, то ли Гватемалы. И даже сменил имя. Точно также, как Сержик себя переименовал в «Сержа», его родственник назвал себя «Гонсалесом». Его за уши приволокли и арестовали. Ну что Сержик мог сказать от страха? Но после войны он снова повышает голос. Если бы не война и горькое поражение, то Сержик бы сейчас сидел в тюрьме. Возможно в нашем регионе еще не родился такой вор.

Сейчас он сидит в Ереване и открывая свой пахабный рот глаголит о моем отце. Ему это очень дорого обойдется. Оставалось совсем мало, чтобы мы приволокли его за уши. Но он откуда-то прознал и сбежал из Ханкенди, скрывшись в Ереване. На последних выборах он даже не смог набрать и пяти процентов голосов. Посмотрите, как сильно ненавидит его армянский народ, что отдал больше голосов за правительство, которое считается виновным в войне, чем за него. Я еще раз говорю, что стою здесь в Суговушане. Я в Гадруте, я в Ходжавенде, я везде. Но где вы? В аду. На этом все», - цитирует президента Ильхама Алиева haqqin.az.