Нефть подорожала до рекорда

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,65% и достигла $80,58 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно информации, рост ускорился до 1,98%, а цена Brent находилась на уровне $80,85 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $80 за баррель в октябре 2018 года, отмечает ТАСС.

Нефть дорожает на фоне рекомендаций мониторингового комитета ОПЕК+ восстановить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре.