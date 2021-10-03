В Шеки и Ленкорани откроются американские центры

Посольство США в Азербайджане 4 октября подписало два меморандума о взаимопонимании - с Ленкоранским государственным университетом и Шекинским филиалом Азербайджанского государственного педагогического университета.

В соответствии с соглашениями для жителей Шеки и Ленкорани будут разработаны программы обучения английскому языку, организованы практические занятия, а также созданы возможности для изучения истории и культуры США, возможностей образования в этой стране, пишет агентство Turan.

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер заявил, что меморандумы предусматривают открытие в Шеки и Ленкорани Американских центров. Таким образом, общее число таких центров в Азербайджане возрастет до шести.

Агентство напоминает, что первый Американский центр в Баку был открыт в 2007 году в Азербайджанском государственном университете языков. Аналогичные центры были открыты также в Гяндже, Хачмазе, Сальяне и Кюрдамире.