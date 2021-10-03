Фарид Гаибов о кандидатуре на пост президента и отношениях с Ириной Винер

Эльмир Алиев, отдел спорта 17:42

Министр молодежи и спорта и президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов в своем традиционном обращении к гимнастической общественности коснулся в том числе и вопроса совмещения двух должностей, а также подчеркнул, что продолжает оставаться кандидатом на пост президент Международной федерации гимнастики (FIG).

«Как многие из вас знают, в прошлом месяце меня назначили министром молодежи и спорта Азербайджанской Республики, - написал Фарид Гаибов в своем Facebook. - Я очень благодарен за все добрые сообщения и теплые пожелания, которые я получил от всех вас. Думаю, это хороший стимул для нашей гимнастической семьи, что один из ее членов стал министром спорта. Я считаю это свидетельством проделанной нами совместной работы по улучшению и популяризации нашего вида спорта как на национальном, так и международном уровне. Что касается моей кандидатуры на пост президента FIG, то с удовольствием заявляю: моя предвыборная кампания продолжается в полном объеме. После моего назначения на пост министра я продолжаю выполнять свои обязанности президента Европейской гимнастики, посещая все встречи, чемпионаты и гимнастические мероприятия. Так же будет, если я выиграю на выборах в FIG. Как мы все знаем, деятельность президента или члена Исполнительного комитета в Европейской гимнастике или в FIG основана на добровольных началах и не должна влиять на основную работу, которую мы все имеем. В моем случае я вижу только положительные моменты, которые могут повлиять на гимнастику. Я полон решимости внести вклад во благо нашего спорта, выстроить политику и стратегию продвижения наших дисциплин, привлечь правильных партнеров для обеспечения общего развития и найти новые инструменты, способствующие процветанию федераций. Мы можем достичь всего, чего хотим, когда объединяем наши идеи и управляем нашим кораблем вместе».

О своей предвыборной кампании Фарид Гаибов рассказал и в интервью российскому изданию «Спорт-Экспресс». - Что вас заставило подать свою кандидатуру на пост президента FIG? Вы и так возглавляете европейскую гимнастику, стали министром спорта... - Во-первых, я подал свою кандидатуру на место президента FIG задолго до того, как был назначен министром спорта своей страны. Во-вторых, за последние четыре года на европейском уровне удалось многое сделать. У нас есть специальная программа развития, мы оказываем помощь региональным федерациям и организаторам соревнований. В том числе поставками гимнастического оборудования - бесплатно или с большой скидкой. И все это мне теперь хотелось бы перенести на международный уровень. - Что вас не устраивает в нынешней политике FIG? - Очевидно, что-то не устраивает - иначе я не стал бы подавать своей кандидатуры. Но с моей стороны сейчас будет некорректно публично указывать на недостатки. Скорее, я хочу говорить о том, что хочу изменить. Например, мне кажется необходимым пересмотреть действующий формат Кубков мира и Кубков мира серии Challenge. Это должны быть соревнования единого формата, с четкой структурой, и тогда такой продукт будет востребован телевидением. Маркетинг - это вообще одно из ключевых направлений. Тут можно подумать и в сторону раскрутки звезды, создания привлекательного имиджа соревнований. - Самая яркая гимнастическая тема в медиапространстве — это скандал с судейством художественной гимнастики на Олимпийских играх в Токио. Что вы об этом думаете? - Думаю, с моей стороны сейчас было бы некорректно высказываться по этому вопросу, я нахожусь не в той позиции. Есть технические специалисты, тренеры, судьи... Я определенно считаю, что в правилах этого вида спорта есть некоторые сложности. Но более детально рассуждать пока не готов.

- Рассчитываете ли вы на выборах на поддержку со стороны России, учитывая, что мы говорим на одном языке? - Меня действительно многое связывает с вашей страной, спасибо, что вы это отметили. Я учился на русском языке, защитил кандидатскую в Санкт-Петербурге, в Институте Лесгафта. Естественно, сейчас мы проводим очень много встреч с представителями из разных стран. Речь ведь не только обо мне, но и о кандидатах в исполком и в различные комитеты. Мне бы хотелось, чтобы у всех европейских федераций была единая позиция, общее видение, чего мы хотим и как планируем этого добиваться. Получится ли - жизнь покажет. - Были ли у вас встречи с Ириной Винер? И какие у вас с ней отношения? - С Ириной Александровной мы знакомы довольно давно и всегда были в теплых отношениях. Она помогала нам строить художественную гимнастику в Азербайджане, Баку не раз принимал чемпионаты мира и Европы. Но дело в том, что в России, в отличие от FIG, существуют отдельные федерации по спортивной и художественной гимнастике и по прыжкам на батуте. И по правилам в таком случае на международном уровне страну представляет как раз федерация по спортивной гимнастике. - Ваш конкурент Ватанабе из Японии - там прекрасно развиты все виды гимнастики. В Азербайджане на приличном уровне только художественная. Это серьезная проблема для вас? - Я же выставляю кандидатуру на пост президента, а не действующего спортсмена. Поэтому тут логичней было бы оценивать результаты моей работы в европейской гимнастике и в Азербайджане, а не чисто спортивные достижения.