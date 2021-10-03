Брат Саакашвили рассказал о его аресте

Михаил Саакашвили давно хотел вернуться в Грузию, заявил брат экс-президента Грузии Давид Саакашвили на акции у руставской тюрьмы №12, передают грузинские СМИ.

По словам брата экс-президента, Михаил Саакашвили знал, как и все его окружение, что по приезде в Грузию его арестуют, но решился на этот шаг.

Говоря о том, на чем Саакашвили добирался до Грузии, его брат заявил, что об этом потом расскажет он сам. Брат экс-президента также заверил, что в конечном итоге все будет хорошо, так - как "нужно грузинскому народу".

Ранее сообщалось, что несколько сот человек собрались в понедельник, 4 октября, у здания Руставской тюрьмы, где находится задержанный грузинскими властями Михаил Саакашвили. Они выражают солидарность экс-президенту Грузии и требуют его скорейшего освобождения.