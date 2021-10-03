Бизнесмен Гурбанов обратился к Ильхаму Алиеву: 6 лет меня держат заложником в Баку по делу "МБА-Москва"

Фархад Мамедов, отдел информации 17:59

Предприниматель, в середине 2000-х годов создавший первый азербайджанский национальный бренд в России, организовав реализацию на российском рынке производимые в Азербайджане гранатовые соки, гражданин России Зейнулла Гурбанов направил обращение президенту Ильхаму Алиеву. Дело в том, что З.Гурбанов уже шесть лет не может выехать из страны вследствие неправомерного запрещения на его выезд из Республики Азербайджан. Поскольку основная хозяйственная деятельность бизнесмена сосредоточена в РФ, к тому же там у него в настоящее время находится семья, он оказался в отчаянном положении. В своем обращении главе государства З.Гурбанов пишет, что хотя и является гражданином России, он азербайджанец и не только никогда не терял связи с Родиной, но и всячески способствовал повышению ее имиджа за рубежом, в частности продвигал национальный бренд гранатовых соков. З.Гурбанов очень надеется, что Ильхам Алиев как лидер азербайджанцев всего мира поможет ему в сложившейся непростой ситуации.

Не раз писал он о своей проблеме и руководству правоохранительных органов Азербайджана, омбудсмену, в другие инстанции. Более того, посольство России в Баку неоднократно предлагало азербайджанской стороне решить вопрос З.Гурбанова. Однако существенных изменений в положении предпринимателя не происходило. О перипетиях дела З.Гурбанова haqqin.az уже рассказывал в одной из своих публикаций (https://haqqin.az/news/199372). Прибыв в Баку еще в 2016 году в составе официальной делегации Дагестана для участия в экономическом форуме, проводимом в рамках Дней культуры этой республики в Азербайджане, гражданин России Гурбанов Зейнулла Раджаб оглы, в то время заместитель руководителя дагестанского Агентства по предпринимательству и инвестициям, внезапно оказался невыездным из страны, поданным которой не является. В качестве причины такого решения соответствующих органов указывается кредитная задолженность российской компании «O'GRAE», учредителем которой Гурбанов был до 2010 г., азербайджанско-российскому банку «МБА-Москва».

Надо сказать, что в финансовых вопросах предприниматель далеко не новичок – ранее он работал в налоговых органах Азербайджана. А в начале 2000-х создал в России компанию, активно продвигавшую азербайджанские гранатовые соки на рынок этой страны. В 2008 году торговая марка «O'GRAE» была названа брендом года в России. Для расширения своей деятельности в 2002 году Гурбанов вступил в кредитные взаимоотношения с банком «МБА- Москва», чтобы иметь возможность использовать его ресурсы в качестве оборотных средств. При этом бизнесмен весь период сотрудничества с «МБА-Москва» своевременно погашал взятые у банка небольшие кредиты и проценты по ним. В 2008 году, заметив явный успех хорошо организованного бизнеса, руководство «МБА-Москва» предложило ему партнерство с целью реализации через заключенные компанией договора с крупными российскими ритейлерами продукции, выпускаемой подконтрольными банку заводами. Стороны договорились следующим образом: 70% акций офшорной компании, аффилированной с «МБА-Москва», будет принадлежать банку, 30% – З.Гурбанову. Причем предусматривалось, что 70% бизнеса Гурбанова будут переданы банку в счет погашения кредита компании в сумме 1 млн 950 тыс. долларов. Сразу после достижения договоренностей управление компанией - со всеми активами, включая указанные кредитные средства, находящиеся в обороте - перешло к новым сотрудникам, назначенным банком. В дальнейшем именно эти люди фактически руководили всеми финансовыми операциями компании. Все это подробно описано статье нашего сайта, опубликованной в 2015 году (https://haqqin.az/analytics/60000). Однако, как показало дальнейшее развитие событий, бывшее руководства банка «МБА-Москва», нарушая взятые на себя обязательства по погашению имеющихся у компании кредитов, придумывало всё новые и новые мошеннические схемы, чтобы оставить Гурбанова должником.