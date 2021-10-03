Бизнесмен Гурбанов обратился к Ильхаму Алиеву: 6 лет меня держат заложником в Баку по делу "МБА-Москва"
Предприниматель, в середине 2000-х годов создавший первый азербайджанский национальный бренд в России, организовав реализацию на российском рынке производимые в Азербайджане гранатовые соки, гражданин России Зейнулла Гурбанов направил обращение президенту Ильхаму Алиеву.
Дело в том, что З.Гурбанов уже шесть лет не может выехать из страны вследствие неправомерного запрещения на его выезд из Республики Азербайджан. Поскольку основная хозяйственная деятельность бизнесмена сосредоточена в РФ, к тому же там у него в настоящее время находится семья, он оказался в отчаянном положении.
В своем обращении главе государства З.Гурбанов пишет, что хотя и является гражданином России, он азербайджанец и не только никогда не терял связи с Родиной, но и всячески способствовал повышению ее имиджа за рубежом, в частности продвигал национальный бренд гранатовых соков. З.Гурбанов очень надеется, что Ильхам Алиев как лидер азербайджанцев всего мира поможет ему в сложившейся непростой ситуации.
Не раз писал он о своей проблеме и руководству правоохранительных органов Азербайджана, омбудсмену, в другие инстанции. Более того, посольство России в Баку неоднократно предлагало азербайджанской стороне решить вопрос З.Гурбанова. Однако существенных изменений в положении предпринимателя не происходило.
О перипетиях дела З.Гурбанова haqqin.az уже рассказывал в одной из своих публикаций (https://haqqin.az/news/199372).
Прибыв в Баку еще в 2016 году в составе официальной делегации Дагестана для участия в экономическом форуме, проводимом в рамках Дней культуры этой республики в Азербайджане, гражданин России Гурбанов Зейнулла Раджаб оглы, в то время заместитель руководителя дагестанского Агентства по предпринимательству и инвестициям, внезапно оказался невыездным из страны, поданным которой не является. В качестве причины такого решения соответствующих органов указывается кредитная задолженность российской компании «O'GRAE», учредителем которой Гурбанов был до 2010 г., азербайджанско-российскому банку «МБА-Москва».
Надо сказать, что в финансовых вопросах предприниматель далеко не новичок – ранее он работал в налоговых органах Азербайджана. А в начале 2000-х создал в России компанию, активно продвигавшую азербайджанские гранатовые соки на рынок этой страны. В 2008 году торговая марка «O'GRAE» была названа брендом года в России.
Для расширения своей деятельности в 2002 году Гурбанов вступил в кредитные взаимоотношения с банком «МБА- Москва», чтобы иметь возможность использовать его ресурсы в качестве оборотных средств. При этом бизнесмен весь период сотрудничества с «МБА-Москва» своевременно погашал взятые у банка небольшие кредиты и проценты по ним.
В 2008 году, заметив явный успех хорошо организованного бизнеса, руководство «МБА-Москва» предложило ему партнерство с целью реализации через заключенные компанией договора с крупными российскими ритейлерами продукции, выпускаемой подконтрольными банку заводами.
Стороны договорились следующим образом: 70% акций офшорной компании, аффилированной с «МБА-Москва», будет принадлежать банку, 30% – З.Гурбанову. Причем предусматривалось, что 70% бизнеса Гурбанова будут переданы банку в счет погашения кредита компании в сумме 1 млн 950 тыс. долларов.
Сразу после достижения договоренностей управление компанией - со всеми активами, включая указанные кредитные средства, находящиеся в обороте - перешло к новым сотрудникам, назначенным банком. В дальнейшем именно эти люди фактически руководили всеми финансовыми операциями компании. Все это подробно описано статье нашего сайта, опубликованной в 2015 году (https://haqqin.az/analytics/60000).
Однако, как показало дальнейшее развитие событий, бывшее руководства банка «МБА-Москва», нарушая взятые на себя обязательства по погашению имеющихся у компании кредитов, придумывало всё новые и новые мошеннические схемы, чтобы оставить Гурбанова должником.
В результате, воспользовавшись доверием предпринимателя к «солидному банку», его руководство не оформило должным образом партнерство с предпринимателем и, выставив его должником, перевело в 2010 году их взаимоотношения в правовое поле России, обратившись в арбитражные суды Москвы.
При этом, по словам З.Гурбанова, действующему самым циничным образом банку удалось за кредит в сумме 1,95 млн долларов получить в свою собственность служившую залоговым инструментом торговую марку «O'GRAE» вместе с действующими договорами поставок со всеми крупными ритейлерами России, что судебные эксперты оценили в 7,5 млн долларов, и являвшуюся единственным жильем семьи З.Гурбанова квартиру в г.Москва рыночной стоимостью в 1,5 млн долларов.
В дальнейшем в силу своей полной некомпетентности деятели «МБА-Москва» полностью развалили бизнес компании, сведя практически на нет раскрученный бренд «O'GRAE» и поставку в Россию гранатовых соков из Азербайджана.
«Абсурдность сегодняшней ситуации состоит в том, - указывает З.Гурбанов, - что гражданин России в нарушение всех международных законов и прав человека вот уже на протяжении шести лет удерживается на территории Азербайджана из-за кредитных взаимоотношений, возникших на территории России, между российскими хозяйствующими субъектами, по которым все судебные разбирательства завершены в соответствии с российским законодательством еще 10 (десять!) лет назад».
«Уважаемый господин Президент, согласно полученным за этот период ответам из Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Азербайджана, в качестве якобы обоснования запрета выезда за пределы страны указана имеющаяся кредиторская задолженность российской компании «O'GRAE» перед российским банком «МБА-Москва» в сумме 1,95 млн долларов США и начисленные непонятным образом проценты в сумме 2 млн долларов. В то время как по условиям вхождения в бизнес (за 70% акций компании «O'GRAE») этот кредит должен был быть погашен самим руководством банка еще в октябре 2008 года», - пишет предприниматель главе государства.
За время судебных разбирательств в Московском арбитражном суде (в 2010-2011 гг.) в счет погашения этой суммы кредита банк мог бы развивать бизнес, оцененный экспертами в 7,5 млн долларов, и сегодня иметь национальный бренд, который стал бы гордостью миллионов азербайджанцев, проживающих в России. Вместо этого за бесценок была продана с торгов 4-комнатная квартира Гурбанова в центре Москвы рыночной стоимостью в 1,5 млн долларов.
«Именно из-за этого кредита вынужденно оставаясь в Азербайджане с 2016 года, я потерял перспективную работу в качестве заместителя руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана. За этот же кредит вот уже на протяжении шести лет меня держат в заложниках в Азербайджане, и я, по сути, потерял целых шесть лет своей жизни в самом активном, деятельном возрасте и шесть лет не могу воссоединиться со своей семьей. Сколько еще я должен пребывать жертвой преступной деятельности банкиров, которых давно изобличили в разного рода мошенничествах?! Больше 10 лет назад я попался на их уловку, и потерял все – бизнес, жилье, здоровье. И сейчас, не имея возможности выехать и обратиться в российский суд, который может вынести справедливое решение, я на грани полного отчаяния…»
В состоянии абсолютной безысходности Зейнулла Гурбанов буквально взывает к руководству страны и компетентных органов в последней надежде выбраться из абсурдной ситуации, в которую его загнали махинаторы из «МБА-Москва».
"Более успешного завершения преступной схемы не придумаешь. За кредит 1,95 млн долларов - получить весь бизнес OGRAE, оценённый судебными экспертами на сумму в 7,5 млн долларов, 4- х комнатную квартиру в центре г. Москвы (Кутузовский пр-т) рыночной стоимостью 1,5 млн долларов и 3,95 млн долларов от Аграркредита (итого-13,5 млн долларов). И, сегодня, на все 15 нот Посольства РФ, ссылаясь на справку Аграркредита, через 15 лет у меня просят эти чудесным образом появившиеся 3,95 млн долларов. Я так детально описал эту хитроумную схему банка, чтобы показать, как она привела не только к его «оздоровлению», но и значительному «омоложению»", говорится в обращении З.Гурбанова.
А haqqin.az он попросил еще раз рассказать его историю, полагая, что после того, как вопиющий факт обмана, предпринятого банкирами, станет достоянием общественности, соответствующие органы все же расследуют обстоятельства дела и примут справедливое решение.