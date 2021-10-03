Ильхам Алиев ответил Ирану
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.
"К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания", - сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джебраильского района, граничащего с Ираном.
Глава государства подчеркнул, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. "Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету", - заявил президент. "Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь - в Джебраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему миру: безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа", - предупредил Алиев.