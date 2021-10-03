Ильхам Алиев создает экономическую зону на границе с Ираном

В промышленном парке будут созданы предприятия промышленности в сфере переработки с применением современных технологий. На начальном этапе на создание парка из госбюджета на 2021 год будет выделено 500 тыс. манат.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 октября в понедельник подписал указ о создании промышленного парка «Экономическая зона долины Араза». Новая зона охватит территорию Джебраильского района.

Согласно указу освобожденная в ходе карабахской войны территория имеет преимущественно равнинный рельеф, что создает благоприятные условия для создания индустриального парка. Открытие погранично-таможенного пропускного пункта на юге экономического района - в направлении мостов Худаферин - также обеспечит эффективность промпарка. Кроме того, создание логистического центра, различных сервисных и инновационных производств, а также предприятий по производству строительных материалов в Джебраильском районе поможет в восстановлении других освобожденных регионов.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев выделить 200 га земли рядом с селом Солтанлы Джебраильского района.

Церемония закладки промышленного парка состоялась сегодня в Джебраильском районе с участием президента Ильхама Алиева.

Кроме того, он принял участие в церемонии закладки в Джебраиле фундамента совместного сервисного центра ОАО «КАМАЗ» и «Гянджинского автомобильного завода».

Алиев также принял участие в открытии ряда объектов: подстанции «Джебраил» и комплекса воинской части Государственной пограничной службы.