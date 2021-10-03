Ильхам Алиев доволен отношением к Азербайджану двух стран: Турции и России

По словам азербайджанского главы государства, с целью реализации проектов выделено первоначальное финансирование и определены первоначальные инвесторы. «Российская компания уже начала инвестировать в регион. Турецкие компании также начали инвестировать в крупный сельскохозяйственный проект в Зангиланском районе», - цитирует haqqin.az выступление И.Алиева.

Ильхам Алиев сказал, что доволен отношением к Азербайджану двух дружественных стран – России и Турции: «Две наши дружественные соседние страны вот так относятся к Азербайджану, и Азербайджан в ответ проявляет такое же позитивное отношение».

«Вы, наверное, обратили внимание на дорогу, по которой сейчас идете. Посмотрите, какая красивая, широкая дорога строится в Джебраил. В прошлом провести сюда дорогу намеревалось руководство Армении. Это в жизнь не претворилось, как все их мечты. А сегодня мы строим дорогу в Джебраил. Эта дорога будет использоваться и в проекте Зангезурского коридора", - сказал президент.

Ильхам Алиев в своем обращении к жителям Джебраила добавил: «Генеральный план Джебраила будет представлен вам, джебраильцам. Мы взглянем на него вместе. Если будете согласны, утвердим и этот план. Мы закончили войну победой. А сейчас с победы начали мирный период, и закончим его победой», - сказал президент Ильхам Алиев.