Германия депортирует семью Самира Гасымова, который критиковал правительство Азербайджана

Миграционные власти Германии готовятся депортировать из страны семью Гасымовых, которая на протяжении восьми лет проживает в городе Ноймаркт, пишут немецкие СМИ.

Сообщается, что отцу семейства Самиру Гасымову запрещено работать в городе. Ряд местных правозащитников уже выступил в защиту семьи, отмечая, что депортация Самира Гасымова из Германии создаст ему проблемы на родине.

Дело в том, что мужчина, в надежде получить заветное политическое убежище в Германии, выступал с критикой в адрес правительства Азербайджана.

Судя по архивным записям азербайджанских оппозиционных СМИ, Самир Гасымов провел одиночные пикеты в 34 городах Германии, призывая освободить т.н. «политзаключенных» в Азербайджане.