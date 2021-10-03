Посол Ирана в Армении Аббас Зохури назвал Армению братской и дружественной страной

В своем заявлении на встрече с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури назвал Армению «братской и дружественной страной». Об этом сегодня в понедельник 4 октября сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Совбеза Армении.

На переговорах стороны обсудили новые региональные угрозы. Стороны подчеркнули значимость иранского порта Чабахар в контексте развития как региональных, так и армяно-иранских экономических отношений, особенно в развитии Западного Зангезура.

Секретарь Совбеза и посол ИРИ высоко оценили готовность двух стран продолжить сотрудничество в рамках свободной экономической зоны "Мегри" и проекта создания транспортного коридора "Север-Юг".

Иранский дипломат подчеркнул, что Тегеран на высшем уровне приложит усилия для развития отношений с дружественной, братской Арменией.