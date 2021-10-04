Иранские спецслужбы планировали убийство миллиардера Тедди Саги конец нашей истории
Ранее haqqin.az писал о задержании властями Кипра выходца из Азербайджана с российским паспортом, в автомобиле которого был найден пистолет с глушителем, и который готовил покушения на израильских бизнесменов. Киллер был задержан через несколько дней после того, как бизнесмен покинул остров. Убийство было предотвращено спецслужбами Кипра, которые предупредили бизнесмена о готовящемся на него покушении.
Сегодня, 4 октября, правительство Израиля и правоохранительные органы раскрыли имя израильского миллиардера, за которым охотились спецслужбы Ирана. Речь идет о миллиардере Тедди Саги.
Советник премьер-министра Израиля Нафтали Беннета по связям со СМИ обвинил Иран в подготовке покушения на проживающих на Кипре израильских предпринимателей.
"Невзирая на ряд вчерашних сообщений об инциденте на Кипре, я уполномочен разъяснить от имени органов безопасности Израиля, что речь идет об акте терроризма, организованном Ираном против израильских бизнесменов, живущих на Кипре", - говорится в заявлении советника израильского премьера.
В то же время израильские СМИ сообщают, что посольство Ирана на Кипре прокомментировало обвинения израильского правительства. В заявлении говорится, что утверждение Израиля, согласно которому Иран готовил теракт против израильских бизнесменов на острове Кипр, не имеют под собой оснований.
Пресс-секретарь главы правительства Израиля Матан Сиди сообщил, что на Кипре был предотвращен акт международного терроризма, целью которого были израильские бизнесмены. "Вопреки некоторым публикациям, появившимся вчера вечером в связи с инцидентом на Кипре, я хотел бы пояснить от имени служб безопасности, что это был террористический акт со стороны Ирана, направленный против израильских бизнесменов, проживающих на Кипре. Это не уголовный инцидент, бизнесмен Тедди Саги не был персональной целью нападения", – заявил Сиди.
Холдинговая компания израильского миллиардера Тедди Саги опубликовала сообщение, в котором опровергла появившуюся ранее информацию о предотвращении покушения на него, заказанного "русской мафией". В холдинге утверждают, что на момент задержания подозреваемого правоохранительными органами Кипра миллиардер находился в Лондоне, и что на самом деле был сорван иранский теракт против находящихся на Кипре граждан Израиля.