Ранее haqqin.az писал о задержании властями Кипра выходца из Азербайджана с российским паспортом, в автомобиле которого был найден пистолет с глушителем, и который готовил покушения на израильских бизнесменов. Киллер был задержан через несколько дней после того, как бизнесмен покинул остров. Убийство было предотвращено спецслужбами Кипра, которые предупредили бизнесмена о готовящемся на него покушении.

Сегодня, 4 октября, правительство Израиля и правоохранительные органы раскрыли имя израильского миллиардера, за которым охотились спецслужбы Ирана. Речь идет о миллиардере Тедди Саги.

Советник премьер-министра Израиля Нафтали Беннета по связям со СМИ обвинил Иран в подготовке покушения на проживающих на Кипре израильских предпринимателей.