Срочно: сбои в работе Google, Twitter и Amazon и в Азербайджане
По всему миру начались сбои в системах Google, Twitter и Amazon. Сбои наблюдаются и в Азербайджане.
По всему миру начались сбои в системах Google, Twitter и Amazon. Сбои наблюдаются и в Азербайджане.
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