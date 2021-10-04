И Молдавия развернулась в сторону США

Президент Молдавии Майя Санду выступила с заявлением за более тесные отношения с США. Заявление М.Санду опубликовано на ее странице в фейсбуке после встречи в Кишиневе с заместителем помощника Госсекретаря США Робином Данниганом.

"Мы обсудили двусторонние отношения, в том числе финансируемые США программы помощи Республике Молдова. В этом контексте я подчеркнула, что в Молдавии заинтересованы углубить стратегический диалог с США, которые являются одним из наших основных партнеров по развитию", - написала Санду.

Президент заявила, что Соединенные Штаты заверили ее в поддержке программы нового правительства.

Позже посольство США в Молдавии распространило сообщение о двухдневном визите Р.Даннигана в Кишинев с целью обсуждения региональных проблем.