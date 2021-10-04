Кто такой израильтянин Тедди Саги? За покушением стоит Иран или партнеры из России? за кем охотился 38-летний киллер из Азербайджана
Сегодня, 4 октября, правительство Израиля и правоохранительные органы раскрыли имя израильского миллиардера, за которым охотились спецслужбы Ирана. Как сообщал ранее haqqin.az, речь идет об израильском миллиардере Тедди Саги.
Как стало известно, миллиардер избежал смерти в последний момент и покинул Кипр, как только его предупредили о готовящемся покушении.
Тедди Саги родился в Тель-Авиве в 1971 году, он проживает на Кипре, частично в Лондоне. Саги владеет Playtech - компанией по разработке программного обеспечения для азартных игр и крупной компании Camden Market, базирующейся в Лондоне. Он также работает в сфере недвижимости, электронных платежей и цифровой рекламы. Его личный капитал оценивается в 5,6 миллиарда долларов. Саги - один из четырех самых богатых людей Израиля.
38-летний киллер из Азербайджана с российским паспортом был задержан 27 сентября при переходе контрольно-пропускного пункта "Агиос Дометиос" между греческой и турецкой частями Кипра. Выяснилось, что он вылетел из России в аэропорт Ларнака на Кипре за две недели до своего задержания вместе с сообщниками. Оттуда киллер перебрался в турецкую часть острова, затем вернулся. После нескольких таких переходов он привлек внимание спецслужб. За азербайджанцем установили наблюдение, он был остановлен, когда в очередной раз пересек греческую часть острова. У киллера были обнаружены пистолет с глушителем и три мобильных телефона. Кипрские источники утверждают, что его направили на остров с целью ликвидации трех израильских бизнесменов, проживающих в этой стране, и что он, возможно, был завербован иранскими спецслужбами.
Согласно второй версии, убийцу отправили не иранские спецслужбы, а партнер Саги в России. Отмечается, что Саги задолжал ему крупную сумму денег, и недовольный партнер "заказал" убийство миллиардера.
Однако группа Sagi, возглавляемая Тедди Саги, опровергает вторую версию, озвученную некоторыми израильскими СМИ. Утверждается, что попытка покушения - "террор, спланированный Ираном". "Этот план удалось предотвратить. Целью был не конкретно Тедди Саги, а израильтяне, живущие на Кипре. К сожалению, неточная информация распространяется быстро и наносит ущерб имиджу людей", - говорится в заявлении.
Портал Walla News же настаивает - за заговором стоят бизнес-партнеры Саги. По данным источников в правоохранительных органах, между ними возник спор из-за нескольких компаний, и они доверили решение этого вопроса криминальным элементам.