Сегодня, 4 октября, правительство Израиля и правоохранительные органы раскрыли имя израильского миллиардера, за которым охотились спецслужбы Ирана. Как сообщал ранее haqqin.az, речь идет об израильском миллиардере Тедди Саги.

Как стало известно, миллиардер избежал смерти в последний момент и покинул Кипр, как только его предупредили о готовящемся покушении.

Тедди Саги родился в Тель-Авиве в 1971 году, он проживает на Кипре, частично в Лондоне. Саги владеет Playtech - компанией по разработке программного обеспечения для азартных игр и крупной компании Camden Market, базирующейся в Лондоне. Он также работает в сфере недвижимости, электронных платежей и цифровой рекламы. Его личный капитал оценивается в 5,6 миллиарда долларов. Саги - один из четырех самых богатых людей Израиля.