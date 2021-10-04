Абхазские сепаратисты обеспокоены появлением азербайджанских войск в Грузии
Как сообщал ранее haqqin.az, в Тбилиси стартовали командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity–2021, в которых участвуют военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии.
В сообщении Минобороны Азербайджана указывалось на то, что в ходе учений, которые продлятся до 8 октября и состоят из теоретической и практической частей, военнослужащие трех стран и представители соответствующих государственных структур выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов.
Информация о проведении военных учений вызвала серьезные опасения у руководства абхазских сепаратистов. Т.н. МИД Абхазии в эти минуты выступил с заявлением, в котором расценил учения как «провокационный выпад, направленный на поощрение военных амбиций Грузии».
В Сухуми выразили опасения тем, что помимо взаимодействия с НАТО Грузия в последнее время укрепляет военное сотрудничество с Турцией и Азербайджаном.
В руководстве сепаратистской Абхазии считают, что подобная военная активность может «создать реальную угрозу существующей архитектуре региональной безопасности».