Сегодня завершился финальный турнир шахматного Тура чемпионов, проходящий в режиме онлайн. Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов одержал шестую подряд победу и с 27 очками занял 2-е место.

Сегодня Теймур обыграл француза Максима Вашье-Ляграва со счетом 2,5:0,5. Его главный конкурент – американец Уэсли Со – с таким же результатом проиграл победителю турнира норвежцу Магнусу Карлсену и остался с показателем 23,5 очка.

Таким образом, Теймур занял по итогам Тура чемпионов 2-е место и заработал 60 тысяч долларов. Победил Карлсен, набравший 31,5 очка и получивший 100 тысяч.

Отдельно стоит выделить, что Раджабов одержал шесть побед подряд. До этого он поочередно обыграл поляка Ян-Кшиштофа Дуду, армянина Левона Ароняна, Уэсли Со, Магнуса Карлсена и Шахрияра Мамедъярова.

Мамедъяров сегодня в заключительном матче уступил Ароняну (0,5:2,5) и с 9,5 очка занял последнее место.

Напомним, 10 участников начали турнир, имея бонусные очки, набранные на предварительных этапах. Тут важно учесть, что если у Теймура Раджабова перед стартом турнира было 6 бонусных очков, то у Шахрияра Мамедъярова – лишь 0,5. То есть у него изначально практически не было шансов побороться за высокие места в финале.

Каждый матч на турнире состоял из четырех партий с контролем времени 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход. Победитель матча получал 3 очка, проигравший - 0. В случае ничьей 2:2 игрался тай-брейк в блиц, где шахматисты играли две партии с контролем 5+3. Если счет в блиц-партиях 1:1, то игрался Армагеддон, где у белых 5 минут, у черных 4 минуты, но ничья считалась победой черных. Победитель тай-брейка получал 2 очка, проигравший - 1.