Тамилла Ибрагимова пришла с Кораном на суд: «Гаджибала Абуталыбов при мне позвонил Рамизу Мехтиеву, Кямаледдину Гейдарову, Абульфазу Гараеву…»

Инара Рафикгызы, судебный репортер 4 октября 2021, 21:45

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание суда по уголовному делу в отношении бывшего главы аппарата Исполнительной власти города Баку Расима Гулиева. Напомним, что Р.Гулиев обвиняется в незаконном предоставлении компании FF-2011 разрешения на снос исторического жилого здания по улице Д.Алиевой, 141, и строительства на его месте многоэтажных жилых домов. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на сегодняшнем заседании суда была допрошена учредитель ЖСК FF-2011 Тамилла Ибрагимова, которая заявила, что основала компанию в 2011 году.

«Я - учредительница компании, а мой супруг – ее директор. Все эти годы, я лично занималась всей документацией. Долгое время я страдаю онкологией и перенесла операцию. Я впервые выступаю на суде», - сказала она. Тамилла Ибрагимова принесла с собой на заседание суда Коран, на котором поклялась, что будет говорить только правду. «Может быть это грех. Но хочу сказать, что в этом здании нарушены права многих людей. А сама я заболела тяжелой болезнью. Сразу заявляю, что не знаю Расима Гулиева. На протяжении двадцати лет я хожу по делам в Исполнительную власть города Баку, но его там не встречала. Впервые увидела его здесь, на скамье подсудимых. Во время следствия меня даже не допрашивали, хотя я сама просила провести очную ставку. Здесь грубо нарушен закон», - сказала женщина. По ее словам, она обратилась в ИВ Баку в 2012 году, где ей обещали выделить место под строительство здания. «Было лето, когда мне позвонили и пригласили в мэрию. Там обещали дать разрешение для начала строительства. Наконец, в 2013 году было подписано распоряжение и подготовлен проект. Мы выкупили квартиры в доме по адресу Диляра Алиева, 145. Главный архитектор Акиф Абдуллаев предложил мне хорошего архитектора, который начал работать с нами. Когда проект был готов, я показала его Акифу Абдуллаеву, но он сказал, что проект нужно уменьшить. После внесения правок и согласования со всеми структурами, я сдала его главному архитектору», - сказала она. По ее словам, работы по сносу здания начались в 2015 году.