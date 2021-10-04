Тамилла Ибрагимова пришла с Кораном на суд: «Гаджибала Абуталыбов при мне позвонил Рамизу Мехтиеву, Кямаледдину Гейдарову, Абульфазу Гараеву…»
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание суда по уголовному делу в отношении бывшего главы аппарата Исполнительной власти города Баку Расима Гулиева.
Напомним, что Р.Гулиев обвиняется в незаконном предоставлении компании FF-2011 разрешения на снос исторического жилого здания по улице Д.Алиевой, 141, и строительства на его месте многоэтажных жилых домов.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на сегодняшнем заседании суда была допрошена учредитель ЖСК FF-2011 Тамилла Ибрагимова, которая заявила, что основала компанию в 2011 году.
«Я - учредительница компании, а мой супруг – ее директор. Все эти годы, я лично занималась всей документацией. Долгое время я страдаю онкологией и перенесла операцию. Я впервые выступаю на суде», - сказала она.
Тамилла Ибрагимова принесла с собой на заседание суда Коран, на котором поклялась, что будет говорить только правду.
«Может быть это грех. Но хочу сказать, что в этом здании нарушены права многих людей. А сама я заболела тяжелой болезнью. Сразу заявляю, что не знаю Расима Гулиева. На протяжении двадцати лет я хожу по делам в Исполнительную власть города Баку, но его там не встречала. Впервые увидела его здесь, на скамье подсудимых. Во время следствия меня даже не допрашивали, хотя я сама просила провести очную ставку. Здесь грубо нарушен закон», - сказала женщина.
По ее словам, она обратилась в ИВ Баку в 2012 году, где ей обещали выделить место под строительство здания.
«Было лето, когда мне позвонили и пригласили в мэрию. Там обещали дать разрешение для начала строительства. Наконец, в 2013 году было подписано распоряжение и подготовлен проект. Мы выкупили квартиры в доме по адресу Диляра Алиева, 145. Главный архитектор Акиф Абдуллаев предложил мне хорошего архитектора, который начал работать с нами. Когда проект был готов, я показала его Акифу Абдуллаеву, но он сказал, что проект нужно уменьшить. После внесения правок и согласования со всеми структурами, я сдала его главному архитектору», - сказала она.
По ее словам, работы по сносу здания начались в 2015 году.
«Дом по адресу Диляра Алиева, 145 не был архитектурным. Если бы это было так, то в течение двух лет мне бы предоставили хоть какой-то документ. В прошлом году, я говорила с первым заместителем председателя Госкомитета по архитектуре и градостроительству Намиком Гумбатовым. Он заверил меня, что вопрос разрешится. Он внес некоторые правки в проект, с чем я согласилась. Но прошло время и дело не сдвинулось с мертвой точки. В феврале этого года Намик Гумбатов сказал моему супругу, что дело не складывается. Я заявила, что готова снова дать деньги кому нужно, лишь бы работа не останавливалась. Были сделаны обращения во многие места, но ответа не последовало», - сказала она.
По ее словам, когда она узнала, что в отношении Расима Гулиева возбуждено уголовное дело, то обратилась в Главное управление по борьбе с коррупцией, чтобы познакомиться с делом и Расимом Гулиевым. Но ей не позволили это сделать.
«В Управлении сказали, что в этом деле проходят 32 компании, но потом я увидела, что речь идет только о моей компании. Сразу после этого я направилась к вице-премьеру Гаджибале Абуталыбову и спросила его, кто такой Расим Гулиев. Я заявила Гаджибале Абуталыбову о том, что председатель Госкомитета по архитектуре и градостроительству Анар Гулиев утверждает, что Расим Гулиев арестован за то, что поставил подпись на документах моей компании. Гаджибала Абуталыбов сказал, что такого не может быть. Для того, чтобы успокоить меня он позвонил Рамизу Мехтиеву, Кямаледдину Гейдарову, Абульфазу Гараеву и в министерство юстиции. Гаджибала Абуталыбов сказал Рамизу Мехтиеву, что Госкомитет по архитектуре и градостроительству не признает подпись Расима Гулиева. В свою очередь, Рамиз Мехтиев заявил, что быть того не может, потому, что они сами принимают документы за его подписью. Но Госкомитет по архитектуре и градостроительству направил письмо тогдашнему Генпрокурору Закиру Гаралову, в котором указывает, что распоряжение подписано неполномочным лицом и таким образом здание строится незаконно», - сказала она.
Тамилла Ибрагимова отмечает, что распоряжение о строительстве здания было подписано в 2013 году, через год его отменили, а в 2015 году восстановили. Женщина жалуется, что в 2014 году вложила в строительство 17 миллионов манатов.
«Теперь зампредседателя Госкомитета по архитектуре и градостроительству Намик Гумбатов заявляет мне, что пока он находится на должности, моя компания не будет строить это здание. Спустя некоторое время в офис моей компании из Минкультуры пришел человек по имени Вугар и сказал, что я должна встретиться с начальником Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Закиром Султановым (в настоящее время находится под арестом –ред.). При встрече он произвел на меня крайне негативное впечатление. Он утверждал, что я снесла культурный объект и должна остановить строительство. Сразу после встречи я отправилась к Гаджибале Абуталыбову, который при мне связался с Абульфазом Гараевым. Тогдашний министр культуры сказал, что я могу продолжить строительство и он поручит решение этого вопроса Закиру Султанову», - сказала она.
Следующее заседание суда состоится 11 октября.