На чемпионате мира по борьбе у Азербайджана пока только бронза

Сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала вторую бронзовую медаль на чемпионате мира в Осло.

Она в активе Османа Нурмагомедова (92 кг). Сегодня в схватке за 3-е место он победил представителя Беларуси Омаргаджи Магомедова – 7:4. Ранее наш борец одолел соперников из Индии и Польши, но в полуфинале уступил россиянину.

Напомним, вчера Абубакр Абакаров (86 кг) также стал бронзовым призером. Завтра за медаль такого же достоинства поборется Туран Байрамов (70 кг).