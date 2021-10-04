"Не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace (сервис для рабочего общения). Никто не может выполнять свою работу", пишет другой журналист The New York Times Райан Мак на своей странице в Твиттере.

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А тем временем, сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании, чтобы оценить сбой случившийся в работе соцсети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента New York Times Шира Френкель.

"Только что по телефону работник FB описал невозможность для сотрудников войти в здание этим утром, чтобы начать оценку масштабов сбоя, потому что их бейджи не открывают замки на дверях", - сообщила Френкель.

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